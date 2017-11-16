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Алюминиевая проводка возвращается на российский рынок

Главная Общество
Красноярск
09:34 16 Ноября 2017
производство, металлургия, электричество, новинка
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ОК РУСАЛ сообщает о том, что  разработанные в компании алюминиевые сплавы 8030 и 8176 разрешены для использования в алюминиевой проводке. Это открывает для российского металла новый рынок.

Министерство энергетики РФ согласовало приказ, который регламентирует новые Правила устройства электроустановок и разрешает применение алюминиевой проводки в зданиях и сооружениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений. Это было связано с устаревшим типом электропроводки, использовавшейся на тот момент в России. Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и проводов для электропроводок зданий и сооружений, технические специалисты РУСАЛа разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Новый кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение.  Именно этот вид сплавов широко применяется для изготовления электропроводки в США и Китае.

Кабели, изготовленные на заводах «Иркутсккабель» и «Камский кабель», уже прошли всестороннюю проверку в соответствии с действующими методиками испытаний, в том числе с привлечением специалистов ассоциации Росэлектромонтаж и НИИ противопожарной обороны МЧС России.

Эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов этих серий в сравнении с медными аналогами имеют ряд значительных преимуществ, среди которых более выгодная цена, меньший вес и повышенная гибкость.

В мире алюминий давно широко используется в электропроводке жилых и общественных зданий и сооружений. Таким образом, для российских производителей кабеля из алюминиевых сплавов открываются возможности не только внутреннего рынка, но и рынков сбыта прежде всего в странах СНГ.

По материалам пресс-службы РУСАЛ

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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