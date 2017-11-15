На острове Татышев установили новый арт-объект

На прошедших выходных на острове Татышев установили арт-объект, который при отражении в воде создает надпись «Я тебя люблю». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Авторами проекта стали участники молодежного конкурса по оформлению городских пространств «Искра».

«Наш объект «Отражение любви» может стать прекрасным местом для создания памятных фотографий у молодоженов. Летом отражение от объекта создает надпись «Я тебя люблю» на воде, а в холодное время года тень от объекта падает на лед и создает красивое световое явление», — рассказала Екатерина Виноградова, автор проекта.

Арт-объект представляет из себя объемную конструкцию из стали. Его установили в водоеме на фундаменте из свай.

Напомним, конкурс социальных проектов по оформлению городских пространств «ИСКРА» проходит в Красноярске с 2014 года. В 2017 году конкурс проходил с марта по июль, от молодых дизайнеров городской среды и архитекторов было представлено более 40 проектных заявок.