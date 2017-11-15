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На острове Татышев установили новый арт-объект

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Красноярск
15:54 15 Ноября 2017
общество, красноярск, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На прошедших выходных на острове Татышев установили арт-объект, который при отражении в воде создает надпись «Я тебя люблю». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

Авторами проекта стали участники молодежного конкурса по оформлению городских пространств «Искра».  

«Наш объект «Отражение любви» может стать прекрасным местом для создания памятных фотографий у молодоженов. Летом отражение от объекта создает надпись «Я тебя люблю» на воде, а в холодное время года тень от объекта падает на лед и создает красивое световое явление»,  рассказала Екатерина Виноградова, автор проекта.

Арт-объект представляет из себя объемную конструкцию из стали. Его установили в водоеме на фундаменте из свай. 

Напомним, конкурс социальных проектов по оформлению городских пространств «ИСКРА» проходит в Красноярске с 2014 года. В 2017 году конкурс проходил с марта по июль, от молодых дизайнеров городской среды и архитекторов было представлено более 40 проектных заявок.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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