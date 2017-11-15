15 ноября
Красноярск
погода -14 °C
курсы валют
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Мэрия Красноярска закупит защиту от «жучков» для прослушки

Главная Общество
Красноярск
15:38 15 Ноября 2017
общество, торги, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мэрия Красноярска 1 ноября объявила торги на покупку средств для защиты информации. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. 

На эти цели из городского бюджета выделили 225,3 тысяч рублей. Заказчик должен установить блок питания и управления для защиты речевой информации, генератор-виброизлучатель, средство активной защиты информации от утечки за счет электромагнитных излучений и устройство защиты телефонов на линиях. Простыми словами, мэрии необходима защита от прослушки. 

Специальные «жучки» будут установлены в кабинетах. Они создадут вокруг помещения маскирующий шум и не дадут услышать речь и телефонные разговоры. Установку таких средств защиты практикуют во многих правительственных кабинетах. 

На аукцион 13 ноября подали только одну заявку. Единственный участник торгов — компания «ЦБС» — и стала победителем интернет-аукциона.  

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На острове Татышев установили новый арт-объект

На острове Татышев установили новый арт-объект

15 Ноября 2017 г.
При отражении в воде конструкция создает надпись «Я тебя люблю»
Новости Красноярска: «Убийство в Восточном экспрессе»: гармонично и со вкусом

«Убийство в Восточном экспрессе»: гармонично и со вкусом

15 Ноября 2017 г.
Тем, кто был сильно возмущен невзрачной игрой актеров в фильме «Матильда», нужно скорее идти в кино на новую экранизацию книги Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе»
Новости Красноярска: В центре Красноярска заработают новогодние базары

В центре Красноярска заработают новогодние базары

15 Ноября 2017 г.
На прилавках можно будет купить практически любые товары к Новому году
Новости Красноярска: Красноярцы могут накопить на квартиру за пять лет

Красноярцы могут накопить на квартиру за пять лет

15 Ноября 2017 г.
Стоимость квартиры при этом составит 2,4 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярские школьники знают английский язык хуже всех

Красноярские школьники знают английский язык хуже всех

15 Ноября 2017 г.
Исследования проводились между учениками 5-11 классов
Новости Красноярска: Во дворе красноярской школы установили тренажеры и гоночную трассу

Во дворе красноярской школы установили тренажеры и гоночную трассу

14 Ноября 2017 г.
Новая площадка предназначена для семейного отдыха
Новости компаний
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

10 Ноября 2017 г.
В больницы с самолета попали пять пассажиров
Новости Красноярска: В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

12 Ноября 2017 г.
Кафе расположено за ТЦ «Красноярье»
Новости Красноярска: Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

11 Ноября 2017 г.
Глава провел выездную инспекцию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.