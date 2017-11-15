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В центре Красноярска заработают новогодние базары

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Красноярск
14:31 15 Ноября 2017
общество, красноярск, ярмарка, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 15 декабря в центре Красноярска начнут работать новогодние базары. На прилавках можно будет найти практически любые товары к Новому году: от открыток и елочных украшений до авторских вещей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

На сайте городской администрации опубликованы адреса мини-ярмарок. Необычные вещи можно будет купить у сквера Пушкинский, около жилых домов по пр. Мира №83 и №60, по ул. Шахтеров, 51, а также на пересечении ул. Республики и ул. Грибоедова. 

На верхнем ярусе Театральной площади с 20 декабря начнет работать «Белая ярмарка» — совместный проект мэрии и медиагруппы «Прима». В самом центре города установят 40 боксов с различными новогодними товарами. 

«Заявления мы начнем принимать с 30 ноября, ровно за 15 дней до открытия новогодних и елочных базаров. По мере поступления документов от предпринимателей, специальная комиссия отберет тех, кто будет допущен к торговле. Места в центре города мы предоставляем предпринимателям бесплатно, поэтому многие спешат подать заявку в числе первых и неправильно формируют пакет документов, из-за чего получают отказ», - отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Более подробно с критериями отбора участников торговли на елочных и сувенирных базарах можно ознакомиться на сайте мэрии в разделе «Центральный район/Об участии в мероприятиях ярмарочной торговли» или в районной администрации. 

Отметим, что с середины декабря во всех районах Красноярска начнут продавать елки. В среднем новогоднее дерево можно купить за 500 рублей. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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