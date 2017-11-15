Экономика уходит в цифру и Big Data

Три дня щенячьего восторга для тех, кто любит все новое. Казалось, стенды можно было обходить до бесконечности. Здесь тебе и виртуальные реальности, и реальности дополненные, и первая в мире почти реальная свадьба роботов-собак. А чего стоит презентация проекта нескромного Сергея Полонского под названием «Х» - возможность собрать людей из разных точек земного шара в одном месте с помощью 3D-технологий. А еще многочасовые разговоры про блокчейн технологии, криптовалюты, майнинг и многое другое.

Отдельной темой не могли не стать цифровое будущее и Big Data. Казалось, эти слова витают над столичным Экспоцентром, где и проходил RIW - Russian Internet Week.

Директор РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций - некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков российской интернет-отрасли) Сергей Плуготаренко взял в первой панельной дискуссии с места в карьер. Рассказал о том, что влияние интернет-зависимых рынков на экономику выросло на 11% за год. А потому к 2021 году вклад чистых интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. Плуготаренко отметил, что к 2020 году доступ в интернет в России будут иметь до 85% жителей, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства. Сейчас мобильная экономика - 11-я по размеру экономика России, и в ближайшие 5 лет будет расти на +10.7% в год.

600 спикеров с докладами на самые разнообразные темы - таков итог RIW-2017. Разумеется большая часть выступлений касалась скорого будущего - цифрового, электронного, высокотехнологичного. Именно о будущем говорили и представители телекоммуникационной сферы.

По словам директора по стратегическому планированию Tele2 Светланы Скворцовой, год назад компания приступила к практическому изучению сферы применения больших данных и уже добилась значительных результатов. Если раньше «связисты» предлагали лишь голосовую связь, то с появлением мобильного интернета количество услуг приближается к бесконечности. Теперь на основе анализа больших данных, в компании, например, знают потоки людей, а потому открывают те же салоны связи в правильных местах.

Кроме того Скворцова в рамках панельной дискуссии презентовала любопытную идею «киберфизических систем».

Вот лишь небольшая часть ее доклада:

С появлением мобильного интернета не все сразу оценили его будущие возможности. Тогда экраны телефонов были маленькие, а интернет медленный. Но потом пришел стандарт 3G, появились смартфоны. Чуть позже «умные» телефоны и мобильный интернет стали отцами четвертой промышленной революции - революции киберфизических систем.

Первая революция связывается с изобретением паровых машин, вторая - с появлением электричества и конвейера. Третья, связанная с появлением компьютеров и промышленных роботов, позволила бизнесу увеличить рост выручки и снизить затраты. Но многие процессы так и не удалось автоматизировать. Более того, автоматизированные системы управления, наоборот, потребовали ручного ввода данных и еще больше загрузили людей, которым приходилось структурировать информацию, вносить ее в базы данных, отслеживать изменения.

Стало понятно, что нужно исключить посредника (человека), который интерпретирует информацию, делая ошибки. Эта логика лежит в основе революции киберфизических систем.

Сейчас именно киберфизические системы выходят на сцену: беспилотные автомобили, чат-боты, системы обслуживания клиентов, магазины без продавцов, персональные ассистенты (Siri, Alexa, Алиса), датчики и телемедицина, интернет вещей (от сигнализации до зубной щетки).

По словам Скворцовой, киберфизические системы будут улучшаться и в будущем смогут заменить человека. Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано на базе BigData. А то, что нельзя виртуализировать, получит свое цифровое продолжение. Например, могут появиться виртуальные бейджи, на которых будет записана базовая личная информация. Благодаря этим системам бизнес сможет оптимизировать затраты для получения большей выгоды.

«Что получим мы? У нас освободится время и пространство. Но знаем ли мы, что с этим делать? Пока нет», - резюмировала спикер.

Уже после пленарного заседания Скворцова ответила на вопросы журналистов. В частности, она заявила, что пока компания не нашла сценарии использования 5G, которые были бы востребованы клиентами.

«Пока нет таких задач, с которыми бы не справилась LTE-Advanced (эволюционная версия LTE). Технология 5G начнет активно внедряться ближе к 2020 году. Тогда станет ясно, насколько нужны будут новые скорости и более высокая производительность. 5G – это не тренд, а инструмент для работы с теми трендами (в том числе киберфизические системы), которые появились в последние годы».

фото предоставлено организаторами RIW