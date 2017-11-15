Красноярцы могут накопить на квартиру за пять лет

Эксперты подсчитали, сколько лет среднестатистический житель Красноярска будет копить на квартиру в своем городе. Данные предоставили аналитики портала «Мир квартир».

Так, при средней заработной плате в 38,8 тысяч рублей красноярец сможет накопить на квартиру стоимостью 2,4 млн рублей всего за пять лет. При подсчетах эксперты не учитывали налоговые вычеты из заработка, не принимали в расчет, что красноярцу нужно где-то жить, а также платить за услуги ЖКХ и еду.

Однако прогресс все же есть, уверяют аналитики. Еще в 2016 году при среднем заработке в 35 тысяч рублей красноярец должен был откладывать на квартиру 6 лет и 4 месяца.

«Дольше всего на квартиру будут копить жители Севастополя – целых 15 лет. Такой результат получился от того, что зарплаты в городе невелики – 26 173 рубля в месяц, а цены на жилье высокие», — сообщили статистики.

Проще всего накопить на квартиру жителю Магаданской области. При среднем заработке в 71 тысячу рублей житель Дальнего Востока приобретет новое жилье всего за два года (за 1,9 млн рублей).

Отметим, что средняя квартира по России стоит 2,8 млн рублей, средняя зарплата составляет 38 619 рублей, а средний срок накопления – 6 лет.