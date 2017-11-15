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Красноярские школьники знают английский язык хуже всех

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Красноярск
08:41 15 Ноября 2017
общество, красноярск, олимпиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Школьники из Красноярска знают английский язык хуже учеников из других городов России. К такому выводу пришли создатели онлайн-олимпиады по иностранному языку «Skyeng Super Cup Autumn 2017». 

Мини-экзамен написали 103 тысячи школьников из 3 тысяч городов мира. Согласно статистике, каждая третья школа России зарегистрировалась на онлайн-олимпиаду. Красноярск представляли 800 детей из 5-11 классов. 

Средний балл красноярских школьников оказался одним из самых низких. Ученики набрали в среднем 50 баллов из 100 возможных.

«В тройке «худших» также оказались Вологда (49,8 баллов) и Киров (49,3 балла)», — рассказали организаторы. 

Как показала онлайн-олимпиада, наибольшую сложность у школьников вызвали упражнения по лексике. Лучшими при этом оказались Ярославль (72,1 балл), Новокузнецк (70,4 балла) и Самара (70,3 балла). 

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