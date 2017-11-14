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Во дворе красноярской школы установили тренажеры и гоночную трассу

Главная Общество
Красноярск
17:05 14 Ноября 2017
город, красноярск, школа, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Во дворе красноярской школы №152 открылась новая площадка для семейного отдыха. На территории образовательного учреждения установили уличные тренажеры, построили гоночную трассу для машин на радиоуправлении, а также оборудовали сцену. 

Как рассказали в городской администрации, на современной площадке размером около 2,5 тысяч кв. м также можно кататься на велосипеде и просто гулять пешком. Отдыхать в школьном дворе смогут не только ученики, но и все  жители микрорайона. 

«Школа №152 стала первым образовательным учреждением, на территории которого появились общедоступные уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями. По своему функционалу они напоминают обычные спортивные тренажеры, однако сконструированы таким образом, чтобы на них могли заниматься все желающие вне зависимости от состояния здоровья», — говорится на сайте мэрии. 

Отметим, что этой осенью на площадке высадили деревья, а летом там установят скамейки и урны. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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