Во дворе красноярской школы установили тренажеры и гоночную трассу

Во дворе красноярской школы №152 открылась новая площадка для семейного отдыха. На территории образовательного учреждения установили уличные тренажеры, построили гоночную трассу для машин на радиоуправлении, а также оборудовали сцену.

Как рассказали в городской администрации, на современной площадке размером около 2,5 тысяч кв. м также можно кататься на велосипеде и просто гулять пешком. Отдыхать в школьном дворе смогут не только ученики, но и все жители микрорайона.

«Школа №152 стала первым образовательным учреждением, на территории которого появились общедоступные уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями. По своему функционалу они напоминают обычные спортивные тренажеры, однако сконструированы таким образом, чтобы на них могли заниматься все желающие вне зависимости от состояния здоровья», — говорится на сайте мэрии.

Отметим, что этой осенью на площадке высадили деревья, а летом там установят скамейки и урны.