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Танцор из Лесосибирска поразил зрителей брейком под стихи Есенина

Главная Общество
Красноярск
16:36 14 Ноября 2017
общество, красноярск, шоу
Автор: Sibnovosti.ru
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18-летний житель Лесосибирска Никита Иванов вышел в полуфинал шоу «Ты супер» на телеканале НТВ. Он исполнил перед членами жюри брейк под аккомпанемент Сергея Берзукова, который читал стихотворение «Письмо к женщине» Сергея Есенина. 

Зрителей и членов жюри удивило, как парень смог «прожить» стихотворение на сцене и показать основной его смысл с помощью трудных движений и трюков. Судьи прокомментировали, что номер был настоящим и вызвал у них «мурашки». 

18-летний Никита Иванов живет в детском доме Лесосибирска. Только на выходных ему удается приезжать к своей родной бабушке. Молодой человек увлекается брейком больше четырех лет. В этом году он окончил строительный техникум и стал мастером общестроительных работ. 

На проекте «Ты супер!», который НТВ устраивает совместно с Международным информационным агентством Sputnik, о себе могут заявить талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. В проекте участвуют представители из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Видео: НТВ

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