Красноярцам расскажут, можно ли жить без мозга

17 ноября в Красноярске впервые пройдет лекторий о достижениях в области неврологии.

В СФУ известный лектор, научный журналист и автор нескольких тысяч научно-популярных статей Алексей Паевский проведет лекцию «Можно ли жить без мозга — самые интересные пациенты в неврологии».

Анна Хоружая — медицинский журналист, врач-ординатор Научного центра неврологии, корреспондент медицинского издательства АБВ-пресс, автор статей в журналах «Популярная механика», «Химия и жизнь», «Вокруг света», «Кот Шредингера», газете «Новости неврологии» расскажет о самых интересных работах в неврологии.

Лекции начнутся 17 ноября в 15:00 на пр. Свободном, 79/10 в Библиотеке (аудитория Б1-01). Предварительно необходимо зарегистрироваться. Вход свободный.