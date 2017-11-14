Красноярцы «потеряли» урны на Центральной набережной

Жители Красноярска жалуются на отсутствие урн для мусора на Центральной набережной. По словам горожан, подрядчики установили новые скамейки, а «мусорки» около них поставить забыли.

Благоустройством набережной занимается МАУ «Центр спортивных клубов». В организации Sibnovosti.ru сообщили, что урны должны установить до конца ноября. Осенью сотрудники поменяли старые скамейки на новые, а до урн очередь пока не дошла.

Напомним, в Красноярске заканчивается реконструкция левобережной набережной. На участке от Регистрационной палаты до ул. Декабристов решено полностью заменить систему освещения, спрятав провода под землю. Кроме того, проектом предусмотрено обшить деревянным настилом спуски-лестницы к воде, а также установить сцену под Коммунальным мостом.

В конце октября мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался, что на набережной начали устанавливать уличную мебель и формировать ландшафтный парк. Завершается укладка брусчатки на верхнем ярусе. Остается выполнить установку малых архитектурных форм и монтирование уличного лифта.

Фото: Sibnovosti.ru