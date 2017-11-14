Храму великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново исполнилось 160 лет. Церковь — одна из старейших в Красноярской епархии, памятник архитектуры середины XIX века. В советское время здание использовалось как склад зерна.
В 2015 году группа энтузиастов начала сбор средств на восстановление церкви.
На молебен и народные гулянья собрались почти 300 человек.
Фотоподробности из Барабанова от Юлии Расковой.
Храму Параскевы Пятницы в деревне Барабаново — 160 лет
Храму великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново исполнилось 160 лет. Церковь — одна из старейших в Красноярской епархии, памятник архитектуры середины XIX века. В советское время здание использовалось как склад зерна.