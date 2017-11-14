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Храму Параскевы Пятницы в деревне Барабаново — 160 лет

Главная Общество
Красноярск
14:58 14 Ноября 2017
священник, гости, праздник, храм
Автор: Sibnovosti.ru
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Храму великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново исполнилось 160 лет. Церковь — одна из старейших в Красноярской епархии, памятник архитектуры середины XIX века. В советское время здание использовалось как склад зерна.
В 2015 году группа энтузиастов начала сбор средств на восстановление церкви. 

На молебен и народные гулянья собрались почти 300 человек.

Фотоподробности из Барабанова от Юлии Расковой.  

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