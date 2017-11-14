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Директора авиапредприятия в Красноярске накажут за полеты без лицензии

Главная Общество
Красноярск
14:44 14 Ноября 2017
красноярск, происшествия, авиа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На руководителя авиапредприятия ООО «АСК «Кречет» завели уголовное дело по факту незаконной перевозки персонала и грузов без лицензии. Компания зарегистрирована в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры. 

Установлено, что на авиапредприятии в 2016-2017 годах под видом выполнения авиационных работ перевозились люди и груз сторонних организаций. При этом у директора отсутствовала лицензия на выполнение таких полетов.  

Отмечается, что руководитель успел заработать на незаконном предпринимательстве крупную сумму денег. Речь идет о 15 млн рублей. 

За совершенное преступление мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев. 

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