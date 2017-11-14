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Новый детский городок появился в Красноярске благодаря «Территории РУСАЛа»

Главная Общество
Красноярск
12:45 14 Ноября 2017
победа, благоустройство, проект, металлургия, город
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Проект территории семейного отдыха и досуга «Ястынка» в 2017 году стал победителем грантового конкурса РУСАЛа. Теперь во дворе школы № 152 в Советском районе появилась новая площадка с уличными тренажерами и гоночной трассой. Проект «Ястынка» получил 2 миллиона рублей.

В рамках проекта во дворе школы № 152 в ноябре открылась новая современная спортивно-игровая площадка. Это новый формат общественного пространства, когда на смену школьному двору приходит открытая территория семейного досуга. «Ястынка», по замыслу организаторов, станет центром притяжения для детей и родителей большого микрорайона в Северном. Здесь уже появились сцена, зеленая зона, велопарковка, площадки с уличными тренажерами и оборудование для занятий спортом людей с повышенными потребностями. Подобный уличный комплекс, кстати, стал первым среди красноярских школ.

- Этот проект во время общественного голосования активно поддержали жители микрорайона. За него проголосовали около 3 тысяч человек. А значит, он действительно нужен и важен. Именно поэтому экспертный совет, который прежде всего оценивает востребованность всех инфраструктурных проектов жителями, принял решение о выделении финансирования, - отметил Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск». – Мы уверены, что для района, в котором живет много сотрудников нашей компании, площадка для отдыха, прогулок, занятий спортом, семейных и районных праздников и соревнований стала важным приобретением.

Площадь парка - около 2,5 тысяч квадратных метров, здесь высажено уже около 200 берез, а весной все желающие смогут протестировать главную изюминку площадки – прорезиненную гоночную трасу для радиоуправляемых машинок.

- Мы провели большую работу с жителями нашего района, нашими соседями, чтобы выиграть народное голосование. Ведь «Ястынка» будет полезной для всех. Например, в следующем году мы планируем сделать здесь тропу для скандинавской ходьбы – популярного вида спорта среди старшего поколения, – а весной проведем первый гоночный турнир для владельцев радиоуправляемых моделей автомобилей, - поделилась планами Наталья Лебедева, руководитель проекта «Ястынка». – Уже сейчас мы провели первые игры по зимнему футболу и легкоатлетические кроссы, а еще среди задумок – забег снеговичков.

Общая стоимость проекта территории семейного досуга и отдыха составила 4,7 миллиона рублей, проект поддержала администрация Советского района, компания РУСАЛ и другие партнёры.

– В 2017 году гранты «Территории РУСАЛа» получили 5 школ на развитие своих возможностей. Помимо территории семейного досуга и отдыха «Ястынка» в школе № 152, в школе № 149 будет создан технопарк «Инженеры будущего» для красноярских школьников и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, а школа № 22 выиграла 2 проекта, в рамках одного из них будет создан специализированный центр компетенций «Конструирование сплавов и материалов, - рассказала Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

В 2017 году при поддержке РУСАЛа в Красноярске уже реализованы несколько крупных социальных проектов. Например, летом на территории фермы «Коза-Дереза» в пригороде Красноярска открылся конно-спортивный центр, там тренеры и волонтеры проводят занятия по верховой езде и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. А в Кировском районе появился «Островок мечты» - игровая площадка возле единственного в городе детского кинотеатра «Мечта», которая станет центром досуга и культурного притяжения для всех жителей правобережья.

Фото:  пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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