С начала года водители сбили на переходах Красноярска полсотни детей

С начала 2017 года более 50 детей получили травмы на переходах по вине водителей. Еще три аварии закончились трагически — детей спасти не удалось.

Данная статистика ГИБДД относится к автомобилистам, которые сбивали несовершеннолетних на «зебрах».

«Большинство аварий происходило в утренние или вечерние часы, когда дети идут в образовательные учреждения, домой или на дополнительные секции», — говорится в сообщении.

Так, один резонансный случай произошел в июне этого года. На ул. Судостроительной водитель пассажирского автобуса насмерть сбил 13-летнего подростка. Еще одну 12-летнюю девочку с травмами увезли в больницу. Установлено, что подростки перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Еще один инцидент произошел в Красноярске 11 ноября. В субботу вечером на Ботаническом бульваре женщина на отечественном автомобиле сбила школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка получила травмы, а женщина-водитель уехала с места ДТП. Позже ее удалось задержать.

«Для того чтобы избежать ДТП автолюбители должны предвидеть такую ситуацию и даже при отсутствии пешеходов на тротуаре снизить скорость, приближаясь к пешеходному переходу», — добавили в ведомстве.

Отметим, что водители обязаны уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по «зебре». За данное нарушение автомобилистам теперь грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.