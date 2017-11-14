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Специалисты «Красноярскэнергосбыта» обучили школьников края бережному отношению к энергоресурсам

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Красноярск
10:20 14 Ноября 2017
энергетика, знание, урок, образование
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Сотрудники ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу «РусГидро») провели уроки энергосбережения в 42 школах Красноярского края. В занятиях приняли участие почти 1200 учеников 2-11 классов.

Уроки прошли в интерактивной форме - с конкурсами, викторинами и физкультурными минутками. С помощью сказочных персонажей Лампуси и Вольтика специалисты сбытовой компании познакомили учащихся с простыми правилами экономии энергии дома и в школе. Чтобы важная информация проще запоминалась, детям показали обучающие тематические мультфильмы.

«Вклад отдельного человека или семьи в решение глобальной проблемы сбережения энергоресурсов может показаться незначительным. Но в масштабах страны оптимизация потребления энергии на бытовом уровне вносит существенную лепту в решение общегосударственной задачи. Элементарные бытовые привычки людей формируются с детства. Поэтому мы так много внимания уделяем просвещению подрастающего поколения, обучению школьников правилам энергосбережения», - пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Необычные и познавательные занятия вызвали живой интерес у школьников. Ребята активно участвовали в обсуждении, рассказывали, принято ли у них дома бережно относиться к ресурсам, и пообещали, что обязательно посоветуют родителям выполнять правила энергосбережения.

Уроки энергосбережения филиалы и дочерние предприятия компании «РусГидро» проводят по всей стране в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. В сентябре-октябре 2017 года занятия прошли в городах и селах края, где работают отделения «Красноярскэнергосбыта».

Фото: «Красноярскэнергосбыт»
По материалам «Красноярскэнергосбыта»

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