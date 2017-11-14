Красноярцы стали чаще отказываться от маршруток в пользу машин

Жители Красноярска стали чаще ездить на личном транспорте, отказываясь от автобусов. За пять лет число пассажиров маршруток сократилось почти на треть. Такие данные были опубликованы на сайте городской администрации.

По мнению статистиков, основная причина падения «спроса» на пассажирские перевозки связана с автомобилизацией. По сравнению с I полугодием 2013 года количество пассажиров в общественном транспорте снизилось на 27,2%. При этом качество услуг на этот показатель никак не влияет, пояснили в мэрии.

В 2017 году маршрутки ежедневно перевозят около 700 тысяч красноярцев. Автомобилями, по данным ГИБДД, владеют более 400 тысяч жителей города. Учитывая эти данные, чиновники указали, что тенденция снижения объема перевозок пассажиров в Красноярске продолжится и в 2018-2020 годах.

Добавим, что сотрудники мэрии не отрицают и проблемы с общественным транспортом. Среди них: транспортные заторы, износ подвижного состава, недостаточная «приспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам маломобильных категорий населения».

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации