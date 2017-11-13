После замечаний мэра Еремина в Студгородке оперативно навели порядок

Журналисты телеканала «Афонтово» прошлись «по следам» мэра Красноярска Сергея Еремина, который в субботу устроил проверку в Студгородке.

На кадрах видно, что после замечаний свалку оперативно ликвидировали. На ее месте теперь осталась куча строительного песка. Убрали и рекламомобили, на которые обращал внимание Еремин.

«Тут вчера народу много было. Убирали что-то, на КамАЗах приезжали. Рекламные стенды убрали. Это было, я видел», — сказал корреспонденту работник автосервиса Иван Булыгин.

Но одно из указаний Сергея Еремина исполнители все же забыли исправить. Речь идет о заросших опорах ЛЭП.

«Мы видим, что здесь ничего не произошло. Деревья продолжают расти. Несмотря на то, что работы здесь действительно «на сутки», никто так и не спилил деревья», — сказал корреспондент.

Пока на месте осталась и сухая трава, которую Еремин предлагал косить студентам-двоечникам из СФУ. Жители Красноярска, в свою очередь, посоветовали главе города приехать в те районы, где с благоустройством дела обстоят еще хуже.