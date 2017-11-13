В Красноярске снова предложили дать имя четвертому мосту

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в очередной раз предложил придумать название для четвертого моста. Об этом он заявил сегодня во время инспекции развязки через ул. Волочаевская.

«Давайте мост как-то назовем хотя бы! Вы почему не придумали название? Я вот своим водителям, кстати говоря, когда сюда едем, говорю: «Поедем через Николаевский!» А вы что-то затянули с конкурсом. Я ничего не навязываю, вы имейте в виду. Но четвертый мост — это как-то не то», — сказал Усс главе Красноярска Сергею Еремину.

Врио губернатора предложил провести очередной конкурс. Усс заявил, что название объекта должно отражать историю города и вызывать положительные эмоции. Вариант «четвертый мост» он назвал «строительным».

Напомним, объект открылся 27 октября 2015 года. Краевое правительство и администрация города затянули с поиском названия для новой переправы, поэтому в народе его стали назвать «четвертым». Некоторое время справочник 2ГИС назвал безымянный мост «Волочаевским».