13 ноября
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске снова предложили дать имя четвертому мосту

Главная Общество
Красноярск
16:13 13 Ноября 2017
общество, красноярск, переименование, мост
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в очередной раз предложил придумать название для четвертого моста. Об этом он заявил сегодня во время инспекции развязки через ул. Волочаевская. 

«Давайте мост как-то назовем хотя бы! Вы почему не придумали название? Я вот своим водителям, кстати говоря, когда сюда едем, говорю: «Поедем через Николаевский!» А вы что-то затянули с конкурсом. Я ничего не навязываю, вы имейте в виду. Но четвертый мост  — это как-то не то», — сказал Усс главе Красноярска Сергею Еремину.

Врио губернатора предложил провести очередной конкурс. Усс заявил, что название объекта должно отражать историю города и вызывать положительные эмоции. Вариант «четвертый мост» он назвал «строительным». 

Напомним, объект открылся 27 октября 2015 года. Краевое правительство и администрация города затянули с поиском названия для новой переправы, поэтому в народе его стали назвать «четвертым». Некоторое время справочник 2ГИС назвал безымянный мост «Волочаевским».

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После замечаний мэра Еремина в Студгородке оперативно навели порядок

После замечаний мэра Еремина в Студгородке оперативно навели порядок

13 Ноября 2017 г.
Некоторые замечания главы так и не были учтены
Новости Красноярска: В Красноярске открыли театр и эко-терапию для детей-инвалидов

В Красноярске открыли театр и эко-терапию для детей-инвалидов

13 Ноября 2017 г.
Кружки начали вести преподаватели школы №147
Новости Красноярска: Половина красноярского бензина - контрафакт

Половина красноярского бензина - контрафакт

13 Ноября 2017 г.
Эксперты ужаснулись качеству топлива
Новости Красноярска: Красноярские заключенные выращивают зелень на гидропонике

Красноярские заключенные выращивают зелень на гидропонике

13 Ноября 2017 г.
С помощью новой системы овощи и зелень вырастают за десять дней
Новости Красноярска: В Красноярском крае увольняют чаще, чем принимают на работу

В Красноярском крае увольняют чаще, чем принимают на работу

13 Ноября 2017 г.
В III квартале в организации края принято на работу 60,8 тысяч человек
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска открылся православный храм

На правом берегу Красноярска открылся православный храм

13 Ноября 2017 г.
Церковь освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Новости компаний
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

11 Ноября 2017 г.
Глава провел выездную инспекцию
Новости Красноярска: Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

8 Ноября 2017 г.
Сами жители сравнивают постройки с сараями
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.