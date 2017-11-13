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В Красноярске открыли театр и эко-терапию для детей-инвалидов

Главная Общество
Красноярск
15:17 13 Ноября 2017
общество, красноярск, театр, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске на базе школы №147 открылся первый театр для детей-инвалидов. Актерами в нем являются ученики коррекционного класса. Школьники сами выбирают сказки для постановок, а затем распределяют роли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В особый театр приглашают других учеников, родителей и педагогов. Начинающие актеры уже успели показать сказки «Три поросенка», «Репка», «Пес и лиса». Для детей это не просто развлечение, но и терапия: на сцене они становятся более раскрепощенными, у них улучшается память, развивается речь, благодаря театру они быстрее проходят процесс адаптации.

Отметим, что в школе №147 получают образование 34 ученика с ограниченными возможностями. Дети могут обучаться как в специально оборудованных классах, так и вместе с остальными детьми в обычных кабинетах.

«Участие детей в программах дополнительного образования позволит повысить их общие показатели, поспособствует дальнейшему выбору профессии и самоопределению. По просьбе родителей специалисты главного управления образования формируют карту доступности, в которую вносятся данные о дополнительных занятиях с рекомендациями к посещению в зависимости от диагноза ребенка. В таблицу будут внесены данные о месте проведения занятий, противопоказаниях, возрасте детей, которые смогут посещать кружки, сроках реализации программы, наличии свободных мест, а также расписание занятий», — сказала руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова. 

Добавим, что для учеников-инвалидов из школы №147 также доступны занятия в теплице, где для них проводят специальную эко-терапию. Дети занимаются посадкой цветов, ухаживают за растениями и изучают биологию. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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