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Половина красноярского бензина - контрафакт

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Красноярск
12:45 13 Ноября 2017
топливо и азс, проверка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярск стал одним из городов-участников специальной акции по проверке качества топлива. Во Всемирный день качества, 9 ноября, все желающие горожане могли бесплатно протестировать бензин и дизельное топливо в мобильных лабораториях.

Наряду с Красноярском открытое тестирование проходило в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Новосибирске. В среднем в ходе проверок почти в 40% проб было зафиксировано отклонение от норм Технического регламента Таможенного союза.

Жители Красноярска и Новосибирска предоставили для анализа несколько десятков проб. В Новосибирске все образцы соответствовали норме, а вот в Красноярске в 55% проб эксперты лаборатории нашли нарушения. Самые распространенные – несоответствие фактического октанового числа заявленному и превышение массовой доли серы – основного параметра, определяющего экологический класс топлива. Не обошлось и без аномалий – в одной пробе житель города на Енисее принес на проверку смесь бензина и дизеля.

По данным экспертов, результаты тестирования в регионах свидетельствуют о наличии значительного объема контрафактного топлива, реализуемого на рынке.

 

фото предоставлено организаторами акции

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