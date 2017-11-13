Красноярские заключенные выращивают зелень на гидропонике

Красноярские заключенные ИК-22 научились выращивать овощи и зелень на гидропонной системе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

С помощью гидропоники огурец может вырасти до 10-15 см всего за несколько дней. Принцип такого способа прост — овощи выращиваются без грунта, исключительно на питательных растворах.

В колонии планируется собирать до 600 кг урожая в месяц. Несмотря на ускоренный рост, овощи на гидропонике считаются экологически чистыми.

«Пока зелень местного производства расходится внутри колонии. Сотрудники и осужденные покупают салат по 30 рублей за пучок. В городских супермаркетах цена такого салата вдвое дороже – 50-60 рублей», — прокомментировали в ИК.

Напомним, ранее в женской колонии №22 открыли цех по производству чебупели, пирожков и других полуфабрикатов. Фабрика способна изготавливать до 100 кг готовой продукции в день.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю