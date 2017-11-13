В Красноярском крае увольняют чаще, чем принимают на работу

В III квартале 2017 года в Красноярском крае было принято на работу 60,8 тысяч человек. Это на 3,9% больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставили аналитики Красноярскстата.

С июля по сентябрь 2017 года из организаций края уволились 64,1 тысяча человек, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году. Из этого числа только 44 тысячи человек написали заявления по собственному желанию. Остальные, судя по статистике, были уволены работодателями.

«Коэффициент восполнения работников составил 94,8%. В III квартале 2016 года – 89,8%. Суммарный оборот рабочей силы увеличился на 1%, составив почти 125 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу III квартала на работодателям требовались больше 20 тысяч сотрудников. Самыми вакантными профессиями были специалисты госуправления, врачи и социальные работники.