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В Красноярском крае увольняют чаще, чем принимают на работу

Главная Общество
Красноярск
11:20 13 Ноября 2017
красноярск, город, общество, статистика, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В III квартале 2017 года в Красноярском крае было принято на работу 60,8 тысяч человек. Это на 3,9% больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставили аналитики Красноярскстата. 

С июля по сентябрь 2017 года из организаций края уволились 64,1 тысяча человек, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году. Из этого числа только 44 тысячи человек написали заявления по собственному желанию. Остальные, судя по статистике, были уволены работодателями.

«Коэффициент восполнения работников составил 94,8%. В III квартале 2016 года – 89,8%. Суммарный оборот рабочей силы увеличился на 1%, составив почти 125 тысяч человек», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что к концу III квартала на работодателям требовались больше 20 тысяч сотрудников. Самыми вакантными профессиями были специалисты госуправления, врачи и социальные работники.

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