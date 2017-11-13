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На правом берегу Красноярска открылся православный храм

Главная Общество
Красноярск
09:25 13 Ноября 2017
общество, красноярск, храм, город
Автор: Sibnovosti.ru
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В сквере «Энтузиастов» за ТЦ «Красноярье» открылся храм Феодора Тирона. Церковь освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Информация об этом появилась на сайте красноярской епархии. 

Строительство храма длилось больше 4-х лет. Церковь помогали возводить более 70 предприятий и организаций. Практически все работали на благотворительной основе. 

«Храм построен в стиле раннехристианских базилик по проекту архитектора Владимира Терскова. Здание рассчитано на 500 прихожан. На цокольном уровне также располагаются помещения под трапезную, воскресную школу и кабинеты священнослужителей», — рассказали в епархии.

Отметим, Феодор Тирон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Был воином мармаритского полка в городе Амаси. Принял смерть за исповедание веры во Христа в годы языческих гонений. 

Фото: пресс-служба красноярской епархии 

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