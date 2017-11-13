На правом берегу Красноярска открылся православный храм

В сквере «Энтузиастов» за ТЦ «Красноярье» открылся храм Феодора Тирона. Церковь освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Информация об этом появилась на сайте красноярской епархии.

Строительство храма длилось больше 4-х лет. Церковь помогали возводить более 70 предприятий и организаций. Практически все работали на благотворительной основе.

«Храм построен в стиле раннехристианских базилик по проекту архитектора Владимира Терскова. Здание рассчитано на 500 прихожан. На цокольном уровне также располагаются помещения под трапезную, воскресную школу и кабинеты священнослужителей», — рассказали в епархии.

Отметим, Феодор Тирон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Был воином мармаритского полка в городе Амаси. Принял смерть за исповедание веры во Христа в годы языческих гонений.

Фото: пресс-служба красноярской епархии