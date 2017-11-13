13 ноября
Красноярск
погода -10 °C
курсы валют
59.28
 
€ 68.98
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

На неделе в Красноярске похолодает до -20°C

Главная Общество
Красноярск
08:34 13 Ноября 2017
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается снежная и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 13 ноября, ожидается до -10°C. Ближе к вечеру потеплеет до -6°C. Ветер юго-западный с порывами до 6 м/с. 

«На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

Во вторник, 14 ноября, погода существенно не изменится. В первой половине дня синоптики прогнозируют до -6...-8°C, вечером — до -11°C. Возможен небольшой снег. Ветер ослабнет до 2 м/с. 

В среду, 15 ноября, метеорологи обещают похолодание до -14...-18°C. Весь день в городе будет идти снег. 

Похолодание до -20°C ожидается в четверг, 16 ноября. Такая морозная погода продержится в Красноярске до выходных. Однако уже в субботу, 18 ноября, столики термометров поднимутся до -4...-6°C. 

Более подробный прогноз погоды на предстоящую неделю вы можете посмотреть здесь

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска открылся православный храм

На правом берегу Красноярска открылся православный храм

13 Ноября 2017 г.
Церковь освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Новости Красноярска: Красноярцы чаще других россиян оплачивают покупки через смартфоны

Красноярцы чаще других россиян оплачивают покупки через смартфоны

12 Ноября 2017 г.
Средний чек у жителей Красноярска составил 1776 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

12 Ноября 2017 г.
Кафе расположено за ТЦ «Красноярье»
Новости Красноярска: В Красноярске открылась международная конференция к 75-летию Красноярской воздушной трассы «Аляска-Сибирь»

В Красноярске открылась международная конференция к 75-летию Красноярской воздушной трассы «Аляска-Сибирь»

11 Ноября 2017 г.
Конференция открылась в библиотеке СФУ
Новости Красноярска: Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

11 Ноября 2017 г.
Глава провел выездную инспекцию
Новости Красноярска: Газовое оборудование в домах «Жилфонда» регулярно проверяют на безопасность

Газовое оборудование в домах «Жилфонда» регулярно проверяют на безопасность

10 Ноября 2017 г.
В управлении ГУК «Жилфонд» находится 734 дома с централизованным газоснабжением
Новости компаний
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
10/11
Олег Гончеров: «Сотрудничество с краевой Счетной палатой помогает сделать работу «КрасКома» более прозрачной и эффективной»
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

10 Ноября 2017 г.
Сейчас Дом занимает этаж одного из городских бизнес-центров
Новости Красноярска: Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

Погорельцев из поселка Стрелка переселяют в непригодные для жилья дома

8 Ноября 2017 г.
Сами жители сравнивают постройки с сараями
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.