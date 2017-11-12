Красноярцы чаще других россиян оплачивают покупки через смартфоны

Бесконтактные платежи с помощью смартфонов набирают популярность в России. В ноябре этого года средний чек у жителей Красноярска составил 1776 рублей. Этот результат оказался самым высоким в стране. Об этом свидетельствуют данные исследований банка «Русский стандарт».

Сразу за Красноярском следует Екатеринбург (1069 рублей), Москва (1048 рублей), Санкт-Петербург (1008 рублей) и Казань (959 рублей).

Системы оплаты покупок через смартфон Apple, Android, Samsung Pay уже год действуют в России. Если в октябре прошлого года только 2% покупок по картам совершалось через телефон, то в октябре 2017-го эта доля увеличилась до 13%, сообщают аналитики.

В банке отметили, что большую часть покупок через смартфон россияне совершают в магазинах и супермаркетах (38%), в кафе быстрого питания (17%) и ресторанах (8%).

Эксперты прогнозируют, что в будущем гаджет сможет включить в себя не только функции кредитки, но и паспорт гражданина РФ.