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Красноярцы чаще других россиян оплачивают покупки через смартфоны

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Красноярск
11:01 12 Ноября 2017
общество, статистика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бесконтактные платежи с помощью смартфонов набирают популярность в России. В ноябре этого года средний чек у жителей Красноярска составил 1776 рублей. Этот результат оказался самым высоким в стране. Об этом свидетельствуют данные исследований банка «Русский стандарт».

Сразу за Красноярском следует Екатеринбург (1069 рублей), Москва (1048 рублей), Санкт-Петербург (1008 рублей) и Казань (959 рублей).

Системы оплаты покупок через смартфон Apple, Android, Samsung Pay уже год действуют в России. Если в октябре прошлого года только 2% покупок по картам совершалось через телефон, то в октябре 2017-го эта доля увеличилась до 13%, сообщают аналитики. 

В банке отметили, что большую часть покупок через смартфон россияне совершают в магазинах и супермаркетах (38%), в кафе быстрого питания (17%) и ресторанах (8%).

Эксперты прогнозируют, что в будущем гаджет сможет включить в себя не только функции кредитки, но и паспорт гражданина РФ. 

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