В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

В Красноярске владелец выставил на продажу кафе-корабль. Стоимость лота — 2,5 млн рублей. Объявление о продаже было размещено на сервисе «Юла».

Кафе расположено на правобережной набережной, за ТЦ «Красноярье». Оно имеет открытую террасу и полностью укомплектовано (посуда, кухня, мебель). Плавучий ресторан продается под проведение банкетов, торжеств и корпоративных вечеров.

По словам владельца, судно имеет договор водопользования и арендованный пирс. Может ли корабль использоваться в период навигации, в объявлении не сказано. Не указывается и ежемесячная прибыль от владения плавучим рестораном.

Отметим, что подобные объявления появляются не только в Красноярске. Так, в ноябре житель Москвы выставил на продажу двухпалубный теплоход-ресторан. По словам владельца, судно находится в полностью рабочем состоянии и в 2001 году прошло капитальный ремонт.

Фото: «Юла»