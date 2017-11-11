В Красноярске открылась международная конференция к 75-летию Красноярской воздушной трассы «Аляска-Сибирь»

В работе международной научно-практической конференции «Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия против общего врага», открывшейся сегодня в библиотеке СФУ, приняли участие российские и американские ученые, а также представители общественных организаций. Сотрудничество государств антигитлеровской коалиции, самолеты ленд-лиза, первый перегон, история красноярского «Дугласа», трасса «Аляска-Сибирь» в почтовых конвертах и открытках, в литературе и кинематографе - это лишь часть тем, которые охватили участники конференции.

Заместитель главы города Сергей Кочан отметил: «В течение практически всего текущего года в Красноярске проводились самые разные мероприятия, приуроченные к исторической дате – 75-летию трассы «Аляска-Сибирь». Сегодняшняя конференция – это кульминация событий. Особо ценно, что они нашли отклик не только у красноярцев, но и у многих жителей России, а также зарубежных стран. Безусловно, подобный эффект очень важен, особенно в сложившихся условиях российско-американских отношений. Обращение к великой истории, которая нас объединяет, - это повод задуматься о том, насколько важен мир».

Центральное место на конференции занимает выставка. Стендовые модели боевой техники, фрагменты самолетов с мест катастроф – увидеть такие экспонаты, буквально собранные по крупицам, – это большая редкость.

Вячеслав Филиппов, сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ, многие годы занимающийся поиском погибших в годы войны летных экипажей, организацией экспедиций на места катастроф: «В Красноярске в военные годы находился центр переучивания фронтовых пилотов, здесь стоял учебный полк. Фронтовики прибывали сюда железнодорожными эшелонами. Обучение длилось от двух недель до месяца. За годы работы трассы в нашем тыловом городе произошло 60 авиационных катастроф, связанных с перегоном, с переучиванием пилотов работе на новой технике. 123 человека погибло. Поисковой отряд Военно-инженерного института СФУ и наши добровольные помощники установили уже 23 памятных знака на местах гибели пилотов. Три экипажа были найдены на местах катастроф и торжественно захоронены на Троицком кладбище города».

По-настоящему трогательной частью выставки стала художественная экспозиция рисунков на тему перегоночной трассы. Их авторы - дети не только из российских городов, в том числе, из Красноярска, но и из самых разных уголков земного шара: Австралии, США, Канады, Южной Африки, Польши, России. По праву уникальным событием конференции стала прямая видеолиния с руководством Фонда полетов «БРАВО 369» (США). Специалисты с мировым опытом, несмотря на временную разницу с Красноярском в 12 часов, рассказали о реставрации самолётов ленд-лиза и об участии в авиационных выставках. Кроме того, в рамках конференции состоялась трансляция архивных видеоматериалов, рассказывающих об истории трассы и самих летчиках, в том числе - о военном летчике Майке Ханте. Сейчас ему 95 лет и это единственный здравствующий летчик времен Второй мировой войны, который летал на В-17 или, как ее еще называли, «мемфисской красотке».

«Большинство наших рейсов были в Лэдд-Филд, туда же прилетали русские летчики – забирать самолёты по ленд-лизу. Это были, в большинстве своём, боевые лётчики. Мы всегда приветствовали друг друга, но поговорить не могли – не знали языка. А летали мы каждый день и в любой момент должны были быть готовыми к новому перегону», - вспоминает Майк Хант.

Отметим, что колоссальную работу в части подготовки американского участия в красноярской конференции провёл Август Шефер и его супруга Ирина. В эти дни они специально прилетели в Красноярск.

«Несколько лет назад я посетил музей военно-воздушных сил России, где увидел американские самолёты с советской символикой. И тогда я задался вопросом: «А почему?» Уже в августе 2015 года два американских самолёта прилетели в Россию, в Красноярск, и я не смог пропустить это событие. Я рад стать участником конференции и представить жителям вашего города американский взгляд на легендарные события тех лет», - говорит Август Шефер.

Добавим, что конференция будет проходить в Красноярске в течение двух дней. Организаторы рассчитывают, что событие станет вкладом в сохранение уникального исторического наследия, а также положительно скажется на российско-американских отношениях. Такую же надежду выражают и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США Анатолий Антонов и Президент Конгресса русских американцев Наталия Сабельник, которые отправили в адрес участников конференции и всех красноярцев слова приветствий.