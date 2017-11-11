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Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Главная Общество
Красноярск
12:38 11 Ноября 2017
территория, институт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин предложил дирекции Политехнического института СФУ вывести на уборку студентов-двоечников. Сегодня мэр провел выездную инспекцию по городу и заехал на ул. Огородную в Октябрьском районе Красноярска. 

Еремина удивило, что территория улицы оказалась абсолютно неблагоустроенной. Главе администрации не понравилось, что газоны заросли сухой травой и колючками. 

«Стыдоба. Тут работы ровно на сутки. Взял ножовку, бензопилу и скосил. И опора ЛЭП будет чистой стоять и выглядеть все будет чище и лучше. У нас во всем вот так», — сказал Еремин. 

Во время инспекции мэр также указал на рекламные стенды, которые портят внешний вид города. Он отметил, что территория принадлежит «Политеху», поэтому дирекции института необходимо заняться ее благоустройством. 

Фото: Александр Черных / Facebook

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