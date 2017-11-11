Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Глава Красноярска Сергей Еремин предложил дирекции Политехнического института СФУ вывести на уборку студентов-двоечников. Сегодня мэр провел выездную инспекцию по городу и заехал на ул. Огородную в Октябрьском районе Красноярска.

Еремина удивило, что территория улицы оказалась абсолютно неблагоустроенной. Главе администрации не понравилось, что газоны заросли сухой травой и колючками.

«Стыдоба. Тут работы ровно на сутки. Взял ножовку, бензопилу и скосил. И опора ЛЭП будет чистой стоять и выглядеть все будет чище и лучше. У нас во всем вот так», — сказал Еремин.

Во время инспекции мэр также указал на рекламные стенды, которые портят внешний вид города. Он отметил, что территория принадлежит «Политеху», поэтому дирекции института необходимо заняться ее благоустройством.

Фото: Александр Черных / Facebook