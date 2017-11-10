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Газовое оборудование в домах «Жилфонда» регулярно проверяют на безопасность

Главная Общество
Красноярск
16:24 10 Ноября 2017
проверка, организации, газ, дома, местные, жители, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В управлении ГУК «Жилфонд» находится 734 дома с централизованным газоснабжением. Каждый из них не менее одного раза в год проходит проверку, которую проводят сотрудники городской управляющей компании и специализированной организации с «Красноярсккрайгаз».

«Самое главное для безопасной эксплуатации газового оборудования – его герметичность, а также бесперебойная работа вентиляционных шахт в доме. Помимо ежегодного технического обслуживания газовое оборудование домов «Жилфонда» 1 раз в 5 лет проходит диагностику, а также 3 раза в год осуществляется работа по проверке вентиляционных и дымовых каналов. Однако, нельзя забывать, что управляющая организация несет ответственность за общедомовое имущество, за внутриквартирное газовое оборудование ответственность несёт собственник/наниматель жилья», - отметил Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

Сейчас существуют газовые плиты, оснащенные системой «газ-контроль», блокирующие поступление газа, если пламя погашено. 

Согласно закону каждый собственник или наниматель обязан своевременно заключить договор со специализированной организацией на обслуживание газовых плит и предоставить доступ специалистам газовой службы для проведения работ. Если причиной утечки газа станет плита или газопровод в квартире, то отвечать за негативные последствия будет собственник.

По материалам пресс-службы ГУК «Жилфонд»

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