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День полиции в Красноярске—2017: парад, полевая кухня и красная дорожка

Главная Общество
Красноярск
16:13 10 Ноября 2017
площадь, парад, праздник, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В честь профессионального праздника прошло торжественное построение представителей силовых структур, которые ранее входили в состав милиции: полиция, Росгвардия, МЧС и ГУФСИН.

Фотоподробности с площади Революции в материале Максима Полянского 

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