В честь профессионального праздника прошло торжественное построение представителей силовых структур, которые ранее входили в состав милиции: полиция, Росгвардия, МЧС и ГУФСИН.
Фотоподробности с площади Революции в материале Максима Полянского
День полиции в Красноярске—2017: парад, полевая кухня и красная дорожка
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Красноярск16:13 10 Ноября 2017 версия для печати
В честь профессионального праздника прошло торжественное построение представителей силовых структур, которые ранее входили в состав милиции: полиция, Росгвардия, МЧС и ГУФСИН.
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