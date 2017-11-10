Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

В октябре после проверки в красноярском аэропорту выявили пять больных пассажиров, прилетевших из Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Санитарный контроль проводится для всех пассажиров, прилетевших из стран Южной Азии. У пяти туристов выявлены признаки заражения ветряной оспой, острой кишечной инфекцией, ротавирусной инфекцией и другими заболеваниями.

«В отношении больных пассажиров, контактных лиц проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что туристов тщательно контролируют в связи с эпидемией лихорадки Зика.