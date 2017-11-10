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В Красноярске готовятся к субботней ярмарке «Продовольственное кольцо»

Главная Общество
Красноярск
15:33 10 Ноября 2017
ярмарка, продукты, производство, экология, посетители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В субботу, 11 ноября, на Театральной площади Красноярска пройдет осенний городской базар «Продовольственное кольцо». Местные товаропроизводителей будут работать на площадке с десяти до четырех.

На Театральную площадь привезут продукты из Емельяновского, Балахтинского, Березовского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов, а также из Хакасии, Алтайского края. С этим двумя регионами Красноярск и край связывают дружеские и деловые отношения уже много лет.

На «Продовольственное кольцо» съедутся 100 хозяйствующих субъектов, среди них — предприятия пищевой, перерабатывающей, промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств Красноярска и районов края.

Посетители ярмарки смогут оценить продукцию пчеловодов-пасечников из Емельяновского, Большемуртинского, Боготольского, Сухобузимского, Курагинского, Канского, Назаровского районов, Шипуновского, Бийского районов Алтайского края.

Покупателей ждет широкий ассортимент продуктов питания, большой выбор хлеба, хлебобулочной, молочной продукции и свежего мяса, мясных деликатесов, колбас кондитерских изделий, дикоросов, северной и морской рыбы.

Представители общественного питания предложат пришедшим на базар выпечные изделия, горячий чай, блюда национальной кухни: плов,  шашлыки и сладости.

На «Продовольственном кольце» мастера и творческие союзы представят изделия народных ремесел: керамические, деревянные, вязаные сувениры, одежду и предметы быта, картины, украшения.

С начала этого года в Красноярске уже прошли 1302 ярмарочных мероприятий: городской фестиваль, семь городских базаров, 107 районных базаров, 128 мини-базаров в районах города, 1059 расширенных продаж продовольственной продукции.

На ярмарочные мероприятия, включая расширенные продажи продовольственной продукции, пришли 1078,6 тысячи посетителей, в том числе на ярмарки и базары 205,59 тысячи человек.

Товарооборот от реализации продовольственной продукции по всем каналам ярмарочной реализации составил 674,47 млн рублей. 

По материалам пресс-службы администрации Красноярска 

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