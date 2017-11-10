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Универсиада снизила объемы строительства жилья в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:50 10 Ноября 2017
общество, красноярск, статистика, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае значительно снизились темпы строительства жилья. Так, за 9 месяцев в регионе было построено около 590,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. Этот показатель на 20% ниже аналогичного периода 2016 года. Данные опубликованы в отчете службы стройнадзора и жилищного контроля. 

Связано снижение темпов строительства с предстоящей зимней Универсиадой-2019. Крупные застройщики в Красноярске заняты спортивными объектами, поэтому ниша жилья временно досталась более мелким компаниям. Еще одной причиной стало снижение доходов у жителей края, сообщил минстрой. Людям попросту нечем платить за квартиры. 

«Сами покупатели часто спрашивают про smart-квартиры с функциональным пространством. Планировочные решения в них тщательно продуманы. Именно поэтому застройщики стали чаще возводить такое жилье. Спрос на него есть», — сказал генеральный директор строительной компании «СибирьСтройНедвижимость» Ян Янукович. 

Кроме того, строители стали чаще отдавать предпочтения так называемым «домам-муравейникам». Речь идет о домах высотой более 20 этажей с небольшими квартирами. Стоимость квадратного метра в такой высотке значительно ниже, чем в других новостройках. 

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