Универсиада снизила объемы строительства жилья в Красноярске

В Красноярском крае значительно снизились темпы строительства жилья. Так, за 9 месяцев в регионе было построено около 590,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. Этот показатель на 20% ниже аналогичного периода 2016 года. Данные опубликованы в отчете службы стройнадзора и жилищного контроля.

Связано снижение темпов строительства с предстоящей зимней Универсиадой-2019. Крупные застройщики в Красноярске заняты спортивными объектами, поэтому ниша жилья временно досталась более мелким компаниям. Еще одной причиной стало снижение доходов у жителей края, сообщил минстрой. Людям попросту нечем платить за квартиры.

«Сами покупатели часто спрашивают про smart-квартиры с функциональным пространством. Планировочные решения в них тщательно продуманы. Именно поэтому застройщики стали чаще возводить такое жилье. Спрос на него есть», — сказал генеральный директор строительной компании «СибирьСтройНедвижимость» Ян Янукович.

Кроме того, строители стали чаще отдавать предпочтения так называемым «домам-муравейникам». Речь идет о домах высотой более 20 этажей с небольшими квартирами. Стоимость квадратного метра в такой высотке значительно ниже, чем в других новостройках.