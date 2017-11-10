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Олег Гончеров: «Сотрудничество с краевой Счетной палатой помогает сделать работу «КрасКома» более прозрачной и эффективной»

Главная Общество
Красноярск
14:05 10 Ноября 2017
общество, красноярск, собрание, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров принял участие в заседании коллегии Счетной палаты Красноярского края под председательством Татьяны Давыденко. Напомним, что с 2014 года федеральным законодательством введена норма об ограничении роста стоимости коммунальных услуг для жителей, на эти цели в бюджетах регионов предусмотрены компенсационные выплаты управляющим компаниям для расчета в полном объеме с ресурсоснабжающими организациями.

На коллегии был представлен отчет об итогах проверки использования в 2016 году муниципалитетом Красноярска средств краевого бюджета для компенсации части платы красноярцев за отопление и горячее водоснабжение. В частности, в аудиторском заключении отмечено, что, начиная с 2015 года, в «КрасКоме» — основном получателе выплат — наблюдалось стабильное снижение основных производственных показателей и расходов на капитальный ремонт инфраструктуры. Вместе с тем аудиторы Счетной палаты отметили, что с вхождением в состав Совета директоров «КрасКома» Сибирской генерирующей компании изменился руководящий состав, назначен новый генеральный директор, а с конца 2016 года проводится новая финансово-экономическая политика, направленная на повышение эффективности работы ресурсоснабжающей организации.

Отвечая на вопросы председателя краевой Счетной палаты Татьяны Давыденко о результатах и дальнейших планах по финансовому оздоровлению «КрасКома», генеральный директор компании Олег Гончеров отметил, что в этом году сумма субсидий для предприятия уже значительно сокращена.

«С 1 января 2017 года наш тариф на тепловую энергию был снижен в 1,6 раза, — подчеркнул руководитель ресурсоснабжающей организации. — Это стало возможно благодаря масштабной работе Сибирской генерирующей компании и правительства Красноярского края. Было принято решение, которое позволило приравнять наш тариф к тарифу ОА «Енисейская ТГК» (ТГК-13) (входит в структуру СГК). На сегодняшний день стоимость одной гигакалории с малых котельных «КрасКома» вместо 2,5 тыс. рублей составляет всего 1,5 тыс. рублей. Для повышения надежности работы муниципальных объектов жизнеобеспечения, находящихся в нашей эксплуатационной ответственности, финансирование производственной программы увеличено в 6,5 раз по сравнению с 2016 годом. Сетей холодного водоснабжения и водоотведения уже переложено больше в 12 раз, а тепловых сетей — в 2,5 раза, чем год назад. Такой рост фактических объемов был достигнут за счет проведения открытых конкурсов по выбору подрядчиков и закупочной деятельности, которую с этого года «КрасКом» ведет в рамках агентского договора, заключенного с Сибирской генерирующей компанией. За счет сэкономленных средств мы увеличили список адресов капитального ремонта муниципальных сетей. В связи с этим прошу Счетную плату при проведении следующей проверки «КрасКома» рассматривать выполнение нашей производственной программы не только в денежном выражении, но и в натуральных показателях выполненных работ»

Олег Гончеров также поблагодарил председателя Счетной палаты Татьяну Давыденко за высокопрофессиональный государственный аудит работы «КрасКома» за 2015–2016 годы и заверил участников коллегии, что «КрасКом» устранит замечания проверки и продолжит работу по снижению дебиторской задолженности за потребленные ресурсы, внедрению практики прямых договоров и расщеплению платежей жителей за коммунальные услуги и ликвидации несанкционированных врезок в сети водоснабжения для прекращения бездоговорного потребления холодной воды с целью стабилизации тарифов.

Фото: «КрасКом»

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