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Ремонт аэропорта не испортит северянам отпуск

Главная Общество
Красноярск
12:57 10 Ноября 2017
авиация, норильск, аэропорт, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Взлетная полоса Норильска выработала свой ресурс давно. Последний капитальный ремонт  объекта производился на рубеже в конце 70-х - начале 80-х годов, а ежегодные текущие ремонты уже не могли привести полосу в нормальное состояние. Ко всему прочему строительство новой взлетно-посадочной полосы в сложном рельефе тундры и условиях вечной мерзлоты было признано нецелесообразным.

Единственным вариантом решения проблемы стал капитальный ремонт объекта с полной заменой ее бетонного покрытия. Проект реконструкции аэропорта уникальный, разрабатывался несколько лет. В его первоначальном варианте Норильск планировалось полностью закрыть для воздушного сообщения. Но учитывая все обстоятельства по инициативе компании «Норникель» было принято решение о разбивке строительных работ на три года. Благодаря этому воздушное сообщение не было полностью прервано ни на один день.

Ремонт аэропорта не испортит северянам отпуск

Первый этап реконструкции в 2016 году и второй в 2017 был завершен в срок и в соответствии со всеми необходимыми процедурами. Получена необходимая разрешительная документация. Третий этап начнется будущим летом. По графику в 2018 году строители полностью заканчивают реконструкцию взлетной полосы, часть работ по ремонту гражданского перрона для обслуживания воздушных судов будет заканчиваться в 2019 году.

Не будет проблем с тем, чтобы улететь в отпуск и будущим летом. В 2018 и 2019 годах будет обеспечена перевозка пассажиропотока в полном объеме. В зависимости от спроса авиакомпания «НордСтар» может увеличить количество рейсов для обеспечения перевозки всех желающих, как это обычно происходит в пиковые периоды и даты.

Кстати, всего через месяц - в декабре - начнется продажа билетов на рейсы авиакомпании «НордСтар» на летний период 2018 года. Кроме «Нордстара» о своем интересе работать с Норильском заявила также компания S7.

Стоит добавить, что реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры норильского аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете на выполнение работ предусмотрено 9 млрд руб. в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)». Компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 3,5 млрд руб.

фото предоставлено компанией «Норникель»

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