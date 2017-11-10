В кинотеатре «Родина» в Красноярске разместится Дом дружбы народов

Дом дружбы народов Красноярского края займет площади бывшего кинотеатра «Родина». Проект реконструкции будет заказан уже в следующем году, а в 2019-м кинотеатр полностью отреставрируют.

По словам врио губернатора Красноярского края Александра Усса, строительство и создание концепции должно объединить национальные автономии. Предполагается, что и само здание после реставрации, и благоустройство территории вокруг преобразит правый берег Красноярска.

«Правый берег все-таки должен быть красивым. И избавляться от каких-то плохих последствий индустриальной деятельности. Но быть просто эстетически привлекательным. В этом смысле создание вот такого центра именно на правом берегу, я думаю, будет очень нужным для того, чтобы наш Красноярск стал чище, светлее и привлекательнее», — сказал Усс.

Дом дружбы народов существует в Красноярске более 2-х лет. Сейчас он занимает этаж одного из городских бизнес-центров. С появлением более просторных площадей, по мнению экспертов, расширятся и возможности организации. На территории будут проводиться концерты, мастер-классы и мероприятия для детей. Это место станет интересным для всех красноярцев.