На выходных в Красноярск придет резкое похолодание

На предстоящих выходных в Красноярске резко похолодает до -15°C. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 10 ноября, синоптики прогнозируют до +1...+4°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 5 м/с.

«10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, в горах южных районов местами сильные осадки, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», — говорится на сайте Среднесибирского УГМС.

В субботу, 11 ноября, столбики термометров резко опустятся до -13°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, возможно похолодание до -15°C. На загородных трассах образуется гололед. Отмечается, что такая морозная погода продержится в городе до понедельника.

Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь.