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На выходных в Красноярск придет резкое похолодание

Главная Общество
Красноярск
11:05 10 Ноября 2017
общество, красноярск, мороз, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На предстоящих выходных в Красноярске резко похолодает до -15°C. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 10 ноября, синоптики прогнозируют до +1...+4°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 5 м/с. 

«10 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, в горах южных районов местами сильные осадки, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», — говорится на сайте Среднесибирского УГМС. 

В субботу, 11 ноября, столбики термометров резко опустятся до -13°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, возможно похолодание до -15°C. На загородных трассах образуется гололед. Отмечается, что такая морозная погода продержится в городе до понедельника.

Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь

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