В ЦУМе прошел модный показ московского дизайнера головных уборов Сергея Полякова

В Красноярск на несколько дней прилетел известный дизайнер Сергей Поляков. Он создает головные уборы для московских знаменитостей, работает с заказами для гостей конных скачек радио «Монте Карло», его аксессуары представлены в модном месте России №1 — московском ЦУМе.



Провести воркшоп в ЦУМе Красноярска и устроить показ эксклюзивных головных уборов Сергея пригласила дизайнер по меху Ирина Дубровина, ее бутик сотрудничает с брендом POLYAKOV COUTURE.









«В Красноярске мало модных событий, поэтому визит такой звезды, как Сергей Поляков — исторический момент в жизни города. Как профессионал, я на седьмом небе. Люди как он — это вселенная. Эмоции бьют ключом, я в восторге. Как такие мысли, которые он реализует в своих работах, помещаются в одной голове?! Я благодарна, что Сергей приехал в ЦУМ, благодарна, что принял участие и в моем гала-показе», — говорит красноярский дизайнер Ирина Дубровина.

На площадке красноярского ЦУМа выступление и показ моделей московского мастера проходит впервые. Гостям воркшопа Сергей рассказал о том, кто его вдохновляет создавать головные уборы, где уместно носить необычные аксессуары и кто из российских знаменитостей его постоянные заказчики.

«Показ и выступление в Красноярске для меня — новый опыт, в таких историях я еще не участвовал. То, что ЦУМ готов на подобного рода эксперименты, это большой плюс, это круто», — сказал Сергей Поляков после мероприятия.

Гости воркшопа смогли не только увидеть модели дизайнера. Организаторы предложили примерить и сфотографироваться в головных уборах от POLYAKOV COUTURE, а ведущая мероприятия Елена Попенко весь вечер была в эксклюзивном аксессуаре ручной работы Сергея.





«Надеюсь, что на площадке ЦУМа таких проектов будет больше. Рада, что побывала на мастер-классе Сергея Полякова, — говорит красноярский имиджмейкер Анна. — Для меня ЦУМ всегда был консервативным местом, я давно не была здесь. Моя работа связана с модными новинкам. Какие-то детали из лекции дизайнера взяла себе на заметку, буду использовать и как имиджмейкер, и как детский фэшн-стилист. Сегодня в ЦУМе я не только послушала профессионала, но и отметила для себя один бутик. Обратила внимание, что здесь есть прогрессивные магазины. Думаю, буду рекомендовать ЦУМ своим клиентам».

Продюсер воркшопа Александр Касаткин тоже остался довольным площадкой.

«ЦУМ во всех городах— ключевой пункт потребления участников фэшн-индустрии. Начиная со времен Советского Союза, ЦУМ был точкой, куда стекались покупатели модных недоступных товаров. Этот магазин и сейчас не утратил своей актуальности среди жителей больших российских городов. Считаю, что таким городам, как Красноярск, нужно равняться на ЦУМ Москвы — Мекки для модников все страны. Столичный магазин держит ценовую политику, люди с удовольствием посещают его.

ЦУМ пропагандирует модные вечера, лекции. Сергей Поляков как раз является именно тем дизайнером, который по праву и достоинству попал туда и представляет в его стенах свой проект. Я бы рекомендовал ЦУМу в Красноярске развивать такие площадки. В этом городе много ребят-дизайнеров и ЦУМ мог бы стать местом, которое бы презентовало молодых, талантливых, успешных. Перспективы у ЦУМа есть. Во-первых, таким местом красноярскому центральному магазину позволяет быть расположение — центр города, во-вторых, определенный колорит, ну а далее дерзать и творить», — подчеркнул продюсер Александр Касаткин.







Первый успешный модный воркшоп в ЦУМе вдохновил гостей и участников. Дизайнеры, имиджмейкеры и все интересующиеся модными тенденциями красноярцы познакомились с новой фэшн-площадкой города, на которую возлагают большие надежды и ждут новых проектов.



Фото Sibnovosti.ru