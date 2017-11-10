В Красноярске снесут 19 аварийных домов

В Красноярске снесут 19 многоквартирных домов. Здания признали непригодными для проживания. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте городской администрации.

Так, сносу подлежат дома № 55, 57 и 59 по ул. Кутузова, № 4 и 8 по ул. Турбинной, № 11 и 13 по ул. Армейской, № 331, 333, 341, 421, 439/3 и 439/4 по ул. Семафорной, № 13, 15, 17 и 19 по ул. Добролюбова, а также № 61А и 61Б по ул. Бебеля.

Специальная комиссия 2 ноября проверила состояние домов и признала их аварийными и неподходящими для жизни людей.

Точных сроков расселения двухэтажных домов пока нет. Произойдет это не раньше осени 2018 года, ответили в пресс-службе департамента градостроительства. Всего с 2012 года в рамках региональной программы было расселено 117 домов.