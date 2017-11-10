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Первого заместителя главы Красноярска уволили из мэрии

Главная Общество
Красноярск
09:35 10 Ноября 2017
общество, красноярск, город, увольнение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Руководитель департамента городского хозяйства и по совместительству заместитель мэра Красноярска Игорь Титенков отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. 

С 16 ноября Титенков уйдет в оплачиваемый отпуск с последующим увольнением. 

О том, что руководитель департамента горхозяйства собирается покинуть свой пост стало известно еще в начале ноября. Тогда первый заместитель Еремина Владислав Логинов заявил журналистам, что работа Титенкова в новом сезоне не предусматривается.

По информации Sibnovosti.ru, свой пост покидает и пресс-секретарь главы города Евгения Цесарская. Она также написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

Отметим, 9 ноября в СМИ появилась информация о том, что своего места лишился и руководитель муниципального «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска Сергей Маркатюк. Однако эти данные официально пока не подтвердили. 

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