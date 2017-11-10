В Красноярске празднуют 100 лет советской милиции

10 ноября в Красноярске будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования советской милиции.

Так, с 10:00 до 12:00 общественный транспорт изменит схему движения в центре Красноярска. В это время в городе будет проходить торжественный парад.

Движение автобусов с ул. Карла Маркса на участке от ул. ул. Декабристов до ул. Кирова переносится на пр. Мира. Из маршрутов движения исключаются остановочные пункты: «Органный зал», «Кинотеатр «Луч».

Троллейбусы будут ездить по укороченному маршруту:

маршрут № 7 будет осуществлять движение по маршруту «Спортзал – Междугородний автовокзал»;

маршрут № 8 будет осуществлять движение по маршруту «мкрн. Северный – Междугородний автовокзал»;

маршрут № 15 будет осуществлять движение в Советском районе по маршруту: «Спортзал – Междугородний автовокзал», в Железнодорожном и Октябрьском районах по маршруту: «БСМП – Железнодорожный вокзал».

Отметим, что в этом году собственный парад представители силовых структур организовали впервые. Праздничное шествие начнется на площади Революции. Там же будет организован показ боевой и специальной техники силовых подразделений, развернута полевая кухня. Некоторые сотрудники МВД предстанут в форме милиции 70-80 годов.

Сотрудники органов внутренних дел свой профессиональный праздник отмечают с 1962 года, именно тогда был издан указ о введении государственного праздника — Дня милиции. Милиция в России свое законодательное оформление получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции».