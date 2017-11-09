В Железнодорожном районе города принимают заявки на фестиваль «Таланты и поклонники»

В Железнодорожном районе ждут всех желающих поучаствовать в фестивале современного молодежного творчества «Таланты и поклонники».

Заявки на участие могут подать школьники, студенты высших и средне-специальных учебных заведений, а также работающая молодежь от 14 до 30 лет.

Конкурс—2017 организаторы посвятили 38-летию Железнодорожного района, он пройдет в двух номинациях: «вокал» и «хореография».

Отборочный тур участников фестиваля намечен на 16 ноября в Центре детского творчества № 4 на ул. Мечникова, 26 с 12.00 до 14.00. По его итогам комиссия выберет лучших, именно они станут участниками финального гала-концерта. Главное событие пройдет 28 ноября в три часа дня во Дворце культуры железнодорожников.

«В этом году зрители смогут увидеть 20 лучших концертных номеров. Но этому будет предшествовать серьезный отбор. Решение о включении того или иного исполнителя в программу гала-концерта будет зависеть от большинства голосов представителей конкурсной комиссии на основании следующих критериев: качества и уровня исполнительского мастерства, оригинальности, художественного оформления выступления и соблюдения тематической рамки фестиваля», — рассказала заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Лилия Хлынова.

Фестиваль современного молодежного творчества «Таланты и поклонники» проходит в Железнодорожном районе 17 лет. За это время он собрал более 1000 участников. Из них более 300 стали лауреатами. Сегодня они участвуют в культурно-массовых мероприятиях района и города, являются победителями городских, краевых и общероссийских фестивалей и конкурсов.

Подать заявку на конкурс можно до 10 ноября включительно в отдел социальной политики администрации Железнодорожного района (ул. Ленина, 160, каб. 608, тел. 221-26-32, e-mail: 2212632@mail.ru).



По материалам пресс-службы администрации Красноярска