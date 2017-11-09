Школьники Красноярска разрисовали стены внутри гимназии №1

Школьники из «Универса» начинают работать в проекте «Внутреннее пространство Старшей Школы». Дети занимаются в лаборатории архитектуры и дизайна. Чтобы реализовать эту идею, «Рыбаков фонд» выделил школьника грант в размере миллиона рублей. Старшеклассники придумали мультифункциональное пространство для работы и отдыха, разработали индивидуальные места для занятий, книжные стеллажи-выставки. Проект школьников из «Универса» станет образцом обустройства внутреннего пространства с понятной и удобной навигацией, в ней будут сочетаться современный авторский дизайн, доступность и функциональность.

Дизайнеры из гимназии №1 начали ремонт. Они подготовили холл к покраске и установке новой мебели. Школьники используют особые техники оформления. После ремонта новыми цветами обновленных помещений учебного заведения станут красный и серый. В холлах появятся фотогалерея, художественная инсталляция «Ответ Поздееву», стена «География поступлений». На большой карте дизайнеры отметят города и страны, названия учебных заведений, в которых получают образования выпускники гимназии.

Также по проекту дизайнеров-школьников обычная стена в гимназии станет большой грифельной доской, на которой будут писать мелом даты школьных мероприятий. В школьном холле вместо обычных ученических парт появятся столы-подоконники.

В красноярских школах обновляется образовательная среда. Основная задача — создать возможности для занятий творчеством, спортом и научно-технической деятельностью, обеспечить комфортные условия для работы педагогов.

При модернизации инфраструктуры используются нестандартные пути развития материально-технической базы. Например, сейчас в учреждениях проходит «инвентаризация» — собираются примеры необычных идей оформления школьного пространства.

Отмечается, что инициативы педагогов и детей по улучшению школ не требуют больших денег. Особое место в направлении инфраструктурных изменений занимает обеспечение доступного образования для детей с повышенными потребностями.



По материалам пресс-службы администрации Красноярска

Фото предоставлено пресс-службой администрации Красноярска