Женщины Красноярского края впервые становятся матерям позже 28 лет

В крайстате подсчитали средний возраст женщин, которые становятся матерями в первый раз. Статистики Красноярского края выяснили, что в городах детей рожают позже, чем в сельской местности.



Согласно данным, самый юный возраст для рождения детей и в городах, и в селах региона был зафиксирован в прошлом веке, в 1995 году. Тогда матерями горожанки становились в основном в 24 года и восемь месяцев, в сельской местности — в 24 года и шесть месяцев. Далее с каждым годом возраст рожавших первого ребенка женщин постепенно увеличивался и в городе, и в деревне: в 2008 году в городах он составлял 27 и более лет, в сельской местности — 26 и более лет, в 2012-м — 28 лет в городах, 25 лет и восемь месяцев в деревнях и селах, в 2016-м — почти 29 лет в городах и 26 лет и пять месяцев в сельской местности.

