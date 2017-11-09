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Женщины Красноярского края впервые становятся матерям позже 28 лет

Главная Общество
Красноярск
16:51 9 Ноября 2017
возраст, женщины, рождение, дети, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В крайстате подсчитали средний возраст женщин, которые становятся матерями в первый раз. Статистики Красноярского края выяснили, что в городах детей рожают позже, чем в сельской местности.

Согласно данным, самый юный возраст для рождения детей и в городах, и в селах региона был зафиксирован в прошлом веке, в 1995 году. Тогда матерями горожанки становились в основном в 24 года и восемь месяцев, в сельской местности — в 24 года и шесть месяцев. Далее с каждым годом возраст рожавших первого ребенка женщин постепенно увеличивался и в городе, и в деревне: в 2008 году в городах он составлял 27 и более лет, в сельской местности  — 26 и более лет, в 2012-м — 28 лет в городах, 25 лет и восемь месяцев в деревнях и селах, в 2016-м — почти 29 лет в городах и 26 лет и пять месяцев в сельской местности. 
 

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