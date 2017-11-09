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В Красноярске отметят международный день слепых людей

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Красноярск
16:44 9 Ноября 2017
общество, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске проведут международный день слепых людей. Мероприятие направлено на формирование культуры общения между людьми, потерявшими зрение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Так, 13 ноября в 11:00 на площади около КИЦа (пр. Мира,1) члены Красноярской краевой организации ВОС, волонтеры и жители города примут участие в городском флешмобе. Они выпустят в воздух 240 гелиевых шаров. Такая акция направлена на поддержку мероприятий по созданию безбарьерной среды в городе. 

Еще одна встреча между учениками из коррекционных состоится и слабовидящими людьми состоится 14 ноября. Успешные красноярские слабовидящие люди проведут мотивационные встречи «Победа над собой» с ребятами из специализированных коррекционных школ Красноярска, на которых расскажут школьникам о своем жизненном пути к успеху и о том, что проблемы со зрением не помешали им стать востребованными, конкурентоспособными, иметь активную жизненную позицию и найти свое призвание.

«В Красноярске проживает 2 471 инвалид по зрению. В нашем городе спектр досуговых учреждений  для таких людей довольно разнообразный. Например, в Краевой специальной библиотеке социокультурной реабилитации инвалидов по зрению проходят различные конкурсы, спортивные соревнования, турниры, специальные выставки, работают литературные кружки для слабовидящих людей. Также на протяжении многих лет местная организация Всероссийского общества слепых помогает социальной реабилитации незрячих жителей, вовлекая их в культурную, спортивную и творческую жизнь нашего города», — сказала руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска Наталья Береговая. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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