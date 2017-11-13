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Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Главная Общество
Красноярск
08:51 13 Ноября 2017
отдых, база, красноярск, аренда
Автор: Sibnovosti.ru
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Отдых в туристических базах большинство красноярцев относят к исключительно летним развлечениям. Шашлыки, прогулки по лесу и полное уединение с природой — вот чего ждут уставшие от городской суеты жители мегаполиса. Однако зима не повод отказываться от отдыха на природе. Главное в этом деле — найти такое место, где гостей готовы принимать в любое время года. Sibnovosti.ru готовы поделиться с краснояцами координатами и рассказать, как с пользой провести время в эко-кемпинге «Солнечный».

Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Как найти:

Круглогодичная туристическая база «Солнечный» расположена в нескольких километрах от Академгородка (ул. Лесная, 2). Этот район считается самым экологически чистым в Красноярске. Приехав сюда, гости точно испытают «природный шок». Ведь именно здесь можно полюбоваться горами, Енисеем и видами на Торгашинский хребет.

Где остановиться и чем заняться:

Осенью, зимой и весной эко-кемпинг «Солнечный» работает в режиме базы отдыха. На территории эко-кемпинга находится несколько корпусов. Гости смогут выбрать подходящий номер и остаться там на ночь после продуктивного обучения или шумных корпоративов. Тем более что каждую неделю эко-кемпинг формирует для гостей программу бонусов и скидок. Стоимость номеров - от 600 рублей на человека.

Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Так что там насчет корпоративов и мастер-классов? Дело в том, что каждый корпус оборудован актовым и танцевальным залами, а также просторными студиями. В этих помещениях преподаватели, бизнес-тренеры и студенты смогут провести мастер-классы, тренинги и даже сборы для спортсменов.

«Любые творческие группы смогут провести свои мероприятия на наших площадках. Кстати, частыми нашими клиентами являются студенты и преподаватели СФУ. Мы готовы не только предоставить залы, но и обеспечить их 3-х разовым питанием в нашей столовой. Учтем пожелания каждого», - сказала директор эко-кемпинга «Солнечный» Надежда Шох.

Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Детский лагерь

Круглый год на территории эко-кемпинга функционирует детский лагерь «Солнечный». Школьники со всего Красноярского края приезжают сюда, чтобы отдохнуть, набраться сил перед учебой и с пользой провести свои каникулы.  

«Дети общаются, играют, дружат, учатся работать в команде, занимаются спортом, рисуют и изучают иностранные языки», - рассказала дирекция лагеря. 

Подробности о предстоящих сменах можно узнать на сайте .  

Здоровье и досуг

Одни гости любят энергичный отдых, другие, наоборот, предпочитают оставить активности и отдохнуть душой и телом. Так как же угодить каждому клиенту? Эко-кемпинг «Солнечный» знает ответ на этот вопрос. Здесь можно поиграть в футбол летом, покататься на коньках зимой. А бассейн и батутный зал и вовсе открыты для посетителей круглый год.

«Наши гости смогут достойно организовать свой отдых. В их распоряжении бассейн 25-метровый бассейн с 4-мя дорожками. Наши тренеры всегда готовы провести со взрослыми и детьми занятия по плаванию. После у посетителей будет возможность расслабиться в гидромассажном малом бассейне», - добавила руководитель.

Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Еще один способ расслабиться и поднять себе настроение — хамам или турецкая баня. Ее тоже можно найти на территории туристической базы. На Востоке баня всегда считалась источником истинного наслаждения. Хамам отлично подходит для тех, кто плохо переносит высокую температуру в сауне. Мрамор на полу хамама заменяет деревянные лежаки. Он слабо нагревается и дарит посетителям неспешное расслабление и умиротворение.

Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Красноярцам предложили с пользой отдохнуть в эко-кемпинге

Определиться с планами на выходные или на Новый год, забронировать площадку для своего мероприятия, снять номер в экологически чистом номере можно по телефону +7 (391) 246-16-43 или на сайте solnbaza.ru. Стоимость проживания смотрите здесь

Фото: эко-кемпинг «Солнечный»

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