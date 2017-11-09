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Прием идей для Буфф-сада продолжается

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Красноярск
15:56 9 Ноября 2017
благоустройство, конкурс, город, парк, приз
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В октябре этого года АО «Сибирская Аграрная Группа» объявила конкурс благоустройства территории сквера «Буфф-сад» в Томске.

Поучаствовать приглашают как дипломированных дизайнеров и архитекторов, так и студентов, креативных людей и коллективы с нужным багажом знаний.

«Буфф-сад — знаковое место для многих томичей. И нам важно привлечь максимум творческих людей к работе над его новым обликом, - говорят организаторы, – с радостью примем предложения и из других городов».

Цель конкурса:

  • получить новое концептуальное представление об организации и развитии территории Буфф-сада;

  • выявить наиболее оптимальную архитектурно-дизайнерскую идею территории.

Прием заявок идет уже две недели, но если у вас есть творческие задумки, еще не поздно присоединиться и побороться за главный приз.

О конкурсе:

Организатор: АО «Сибирская Аграрная Группа», Томск.
Заявки принимаются до 01.12.2017 года по электронному адресу BykovaEG@sagro.ru
Площадь территории: 2 гектара.
Призовой фонд: 50 000 рублей.

Телефон для справок 8-903-955-85-47, Елена.
Подробнее об условиях участия и задание для конкурсантов на сайте организатора.

Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа»
По материалам АО «Сибирская Аграрная Группа»

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