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Некоторые интересные гаджеты от компании «Xiaomi»

Главная Общество
Красноярск
15:44 9 Ноября 2017
предложение, продажа, техникa, мобильные, технологии
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Если лет пять назад самыми популярными производителями смартфонов и прочей электроники были компании «Samsung» и «Apple» с их гаджетами на базе Android и iOS соответственно, то сейчас рынок массово захватывается смартфонами из Китая. «Huawei», «Meizu», «Xiaomi» – список можно продолжать и дальше, но в любом случае ясно каждому пользователю, что продукция этих брендов – это не тот случай, когда можно посмеяться на биркой «Made in China» из-за низкого качества товара. Китайцы научились делать хорошие телефоны. Более того, они научились делать хорошие телефоны, которые медленно, но уверенно вытесняют с рынка вышеупомянутые «Samsung» и «Apple».

Покупка устройств от «Xiaomi»

Фирма «Xiaomi» в этой сфере отмечается больше всего. Ныне эту марку даже рекламировать не нужно, ведь высокое качество смартфонов, планшетов и даже тонометров для измерения давления от «Xiaomi» и есть лучшая реклама. Купить эту технику можно в любом сетевом магазине. В частности можно посетить маркет, представленный на сайте https://ru-mi.com/xiaomi-mi-pad-3-64gb-zolotoy. Официальные представительства компании имеются во многих городах планеты.

Стильные наушники и прочие новинки

О смартфонах от «Xiaomi» можно говорить долго, но что, если взглянуть и на другую продукцию. Например, любителям качественной музыки определённо понравятся стильные наушники с функцией Bluetooth. Стоит модель наушников «Bluetooth V4.1 Hands Free Earphone» всего-то 15 с копейками долларов – ну разве это высокая цена для стильного аксессуара, который уже сорвал несколько престижных дизайнерских премий?

Дополнительно можно отметить сверхгибкий мини-USB, который лёгким движением руки превращается в светодиодную лампу, электронный тонометр, лампу, измеритель качества воды и прочие гаджеты от «Xiaomi». В любом случае можно сделать вывод, что эта фирма уже обрела свою армию поклонников, которая со временем будет лишь расширяться.

Фото: ru-mi.com
По материалам: ru-mi.com
ИП Николаев Антон Анатольевич
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