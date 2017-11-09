Красноярцам рассказали о неправильном твороге

Ассоциация «Енисейский Стандарт» в рамках программы по борьбе с фальсификатом на продуктовых полках продолжает исследования. На этот раз под проверку попал один из наиболее полезных продуктов - творог. Но так ли это на самом деле? Результаты проверки вновь шокировали экспертов.

Творог можно найти на прилавках любых магазинов. Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на упаковку и надписи на ней. Творог разной жирности должен производится только по ГОСТ и изготавливаться только из молока и закваски. Если же на упаковке указано иное слово, кроме «творог» (творожок и т.д.), а в составе есть какие-то другие ингредиенты, такой творог покупать не следует - это не творог, а творожный продукт.

Эксперты предостерегают - творог может быть поддельным. Наиболее частые нарушения и признаки фальсификата творога:

1. Замещение молочного жира растительным. В данном случае это - чистый фальсификат. Не творог, а творожный продукт.

2. Дрожжи. Дрожжевые и плесневые грибки активно размножаются в твороге, в этом продукте для них самые подходящие условия. Попадают они в него при несоблюдении производителем технологии и нарушении температурной обработки. Дрожжи способны вызвать как расстройство желудка, так и настоящее отравление.

3. Заниженная массовая доля жира или массовая доля белка. Это нарушение ГОСТ, которое ведет к пустой трате денег.

4. Несоответствие по КОЕ. Ценность такого продукта сомнительна.

5. Бактерии группы кишечной палочки. Нарушение происходит при несоблюдении технологии производства и может нанести вред здоровью.

6. Фосфатаза. Наличие в твороге фосфатазы означает, что применялось недопастеризованное сырье. Т.е. пастеризация проходила либо при меньшей чем по технологии температуре, либо в пастеризованное сырье было добавлено сырое. Соответственно при наличии в продукте фермента фосфотаза можно полагать, что и патогенные бактерии и микроорганизмы в конечном продукте также присутствуют.

7. Крахмал. Добавляют для массы и густоты, при этом покупатели, полагая, что употребляют полезный белок, на самом деле поглощают простые углеводы с высоким гликемическим индексом.

8. Консерванты. Запрещены ГОСТом. Но их добавляют для увеличения срока годности и для предотвращения размножения плесени и дрожжей.

Также Ассоциацией было проверено 13 образцов творога. Сомнительное лидерство держит творог м.д.ж. 5,0 % торговой марки «Фермерская продукция» (ООО «Молочная линия», Красноярский край), в котором обнаружено:

Наличие растительного жира (творог-фальсификат)

Наличие дрожжей - превышение в 150 раз

Заниженная массовая доля жира - до 1,0% при норме не менее 5 %.

Наличие кишечной палочки

Наличие фосфатазы

На втором месте по вредности Творог м.д.ж. 5,0 % торговой марки «Енисей Молоко» (ООО «Рассвет», Красноярский край)

Наличие растительного жира (творог-фальсификат)

Заниженная массовая доля белка - до 4,97 % при норме не менее 16,0 %.

Завышенная массовая доля жира - 40,0 % при норме не более 5,0 %.

в составе указан консервант – сорбат калия, не предусмотренный ГОСТом (фальсификат)

И третье место по нарушениям разделили:

Творог м.д.ж 9,0 % торговой марки «Простоквашино» (АО «ДАНОН РОССИЯ», Тюменская обл.)

дрожжи - превышение в 1,9 раза.

заниженная м.д.ж. - до 7,0 % при норме не менее 9 %.

Творог «Деревенский отборный» м.д.ж. 9,0 % торговой марки «Домик в деревне» (АО «ВБД», г. Уфа)

дрожжи - превышение в 67 раз.

заниженный показатель КОЕ - 7,5х10*3 КОЕ/г при норме не менее 1х10*6 КОЕ/г - занижено в 133 раза.

Творог «Рассыпчатый» м.д.ж. 9,0 % торговой марки «Президент» (ОАО «Ефремовский маслосыродельный комбинат», Тульская область, по заказу ЗАО «Лакталис Восток»)

дрожжи – превышение в 150 раз.

заниженный показатель КОЕ - 2,4х10*3 КОЕ/г при норме не менее 1х10*6 КОЕ/г - занижено в 417 раз.

«Кишечная палочка, любые дрожжи, грибы, а иначе – плесень, все это негативно отражается на здоровье, и может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, к инфекционным заболеваниям, дисбиозам. И такой творог действительно получается вредным», - заявила директор сети клиник, эндокринолог, репродуктолог Сыромятникова Светлана Анатольевна

Что же касается успешно прошедших экспертизу образцов, то их качество гарантирует Ассоциация «Енисейский Стандарт». Это творог, производители которого прошли добровольную сертификацию и одобрены Ассоциацией:

Творог «Традиция» обезжиренный, 5% и 9% (торговая марка «Село родное»)

Творог «Дальний хутор» 2%, 5%, 9% (торговая марка «Семенишна»)

Творог нежирный (торговая марка «Из Березовки»)

Творог 2% (торговая марка «Исток»)

«Внутренними регламентами Ассоциации предусмотрена регулярная проверка качества производимых продуктов. И такие проверки мы проводим не реже двух раз в год. Поэтому в качестве продуктов, отмеченных знаком «Одобрено Енисейский стандарт» мы уверенны на 100%», - заявил руководитель Ассоциации Сергей Новиков.

Подробную информацию по исследованию творога, черный список и список натуральных и полезных продуктов можно найти на сайте Ассоциации www.eniseystandart.ru и в социальных сетях vk.com/eniseystandart, facebook.com/en.standart, www.instagram.com/enisey_standart